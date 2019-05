Intervista alla pianista e compositrice Roberta di Mario

La pianista e compositrice Roberta di Mario ha presentato con grande successo a Piano City Milano il suo nuovo singolo "Leda And The Swan2. Il brano fa parte del nuovo album della compositrice “Disarm”, previsto per il prossimo autunno per la Warner Music Italia. L'artista debutta nel 2011 con il suo primo album "Tra il tempo e la distanza" (Alfa Music), seguito nel 2014 da "Lo stato delle Cose" (Irma Records). Nel 2017 è la volta di "Illegacy", il suo ultimo album di inediti, pubblicato con etichetta Warner Music: dieci tracce che raccontano tanto di lei, ma soprattutto i suoi ascolti e il suo modo di percepire la musica, in tutti i suoi universi sonori e visivi. Nell’aprile 2018 scrive la soundtrack "Valzer in A Minor" per l’operazione culturale “Radici”. Gradita ospite a Popular ci parla così della scelta di pubblicare il singolo con così ampio anticipo, rispetto all’album...

"E’ stata una scelta che molti artisti stanno facendo nel pop", dice Roberta Di Mario "e penso che ciò possa avvenire anche nell’ambito della musica contemporanea". "'Leda and the Swan' racconta in musica l’antico mito greco nel quale Zeus, re degli Dei, assumendo le sembianze di un cigno, seduce con grazia, potenza e voluttà Leda, moglie del re di Sparta. Dalla composizione emerge il carattere de cigno che sa essere delicato e forte nello stesso tempo".



A Piano City c’è stata sia la presentazione del singolo, che il tuo concerto

Si, e sono stati eventi entrambi importanti per me, dal momento che portare le mie composizioni direttamente al pubblico attraverso i concerti m emoziona profondamente. Un artista vive del contatto con il pubblico per è il terzo anni a Pino City ed il festival è una bella operazione culturale Ottimo è il riscontro di “Leda And The Swan” anche nelle varie "piattaforme digitali".



"Disarm", il tuo album che uscirà in autunno, è collocabile in un “genere” musicale particolare?

Sarà un disco neoclassico nel solco della musica contemporanea minimalista sulla ricerca dei suoni, ispirato anche dalla musica classica dalla quale provengo, un album che in realtà, raccoglie varie tendenze musicali, con meno note e più atmosfera.