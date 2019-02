Intervista alla compositrice Federica Michisanti

Il premio giunge a coronamento di due anni di intensa attività di Federica Michisanti come la stessa giovane musicista nostra ospite a Jazz Meeting ci conferma. "Sicuramente una gratificazione degli sforzi fatti fino a questo momento, dice l'artista, è stato un cammino duro ma anche esaltante, anche se non lo vedo come un punto di arrivo ma un punto di partenza, che mi fa stare leggermente più in alto rispetto a prima, ma che costituisce uno stimolo a migliorarmi".



"Silent Rides" è al settimo posto nella classifica dei migliori dischi jazz dell'anno

Si, e sono molto soddisfatta di questo, la cosa che mi ha resa più felice di tutto è che il disco ha avuto un riconoscimento importante, insieme ad artisti che sono sulle scene da molto tempo; la cosa mi ha da un lato stupito, ma anche resa più felice. Per la riuscita del lavoro devo ringraziare in particolare: Francesco Bigoni al sax e Francesco Lento alla tromba e flicorno, che ho scelto perché pensavo fossero le persone giuste per questo progetto.



Da qui ai prossimi mesi ti attende una intensa attività live

Sarò in concetto entrambe le formazioni, sia l' "Horn Trio" che ha suonato con me in "Silent Rides", dove presentiamo il disco, ma anche con l'altro progetto Trioness con il quale avevo realizzato l'altro disco "Isk" Proporremo al pubblico anche cose inedite, che ho già composto e che spero di registrare al più presto.



Ti trovi a tuo agio sia nella dimensione di musicista che di compositrice...

Una cosa è conseguenza dell'altra, per me l'esperienza di compositrice e quella di esecutrice sono legate, mi trovo molto a mio agio quando suono la mia musica ma mi piace anche fare la side woman, mettendomi a disposizione anche per i progetti di altri musicisti.