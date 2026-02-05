Industria musicale, troppi contenuti e poca notizia: perché la comunicazione discografica è in crisi

Il mercato musicale italiano continua a crescere in termini di produzione e pubblicazioni, ma la sua comunicazione mostra segnali sempre più evidenti di affanno. L’aumento esponenziale dei contenuti immessi nel sistema ha generato un sovraccarico informativo che rende sempre più difficile, per le redazioni, distinguere ciò che è realmente notiziabile da ciò che è semplicemente presente.