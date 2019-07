Incontro con la cantante e autrice Claudia Cantisani

Si intitola "Fredaster" il singolo inedito di Claudia Cantisani che la vocalist e compositrice lucana ha realizzato con l'attore, cantautore, presentatore e comico toscano Andrea Agresti, noto per la su​a partecipazione a programmi di successo come "Striscia la Notizia", "Le Iene", "Tale e Quale". Andrea Agresti nel singolo dimostra ancora una volta la sua versatilità, come racconta la stessa Claudia Cantisani, gradita ospite a "Popular".

"La collaborazione con Agresti è nata dopo avere ascoltato alcune canzoni scritte da lui", dice Claudia Cantisani. "Già da prima mi interessava l'idea di una collaborazione per un duetto. Agresti ha tutte le caratteristiche del cantautore controcorrente: ironico, irriverente e tagliente, ma soprattutto non banale. A questo vanno aggiunte doti come una vocalità interessantissima. Con Felice del Vecchio abbiamo scritto le parole e la musica". "Fredaster" è pubblicato per l'etichetta La Stanza Nascosta Records di Salvatore Papotto.



Video simpatico e molto ben curato, mi sembra...

Si devo dire che i ragazzi della "Mediterranea Cinematografica" sono in gamba, ci siamo trovati molto bene a lavorare con loro, hanno realizzato tutto con grande professionalità. Martìn Caezza ha curato la regia, mentre Melissa Aquino si è occupata dell'organizzazione generale. Il nostro "colpo di fulmine" con i cani è arrivato grazie a Nina, la cagnetta della scuola di musica dove lavoro. E' stato un incontro simpatico, dal momento che Nina è vivacissima e riempie di ottimismo le nostre giornate alla scuola. Come titolo del brano abbiamo scelto "Fredaster", scritto proprio così tutto attaccato, perché quello del mitico showman americano è un nome che riguarda comunque una dimensione artistica. Attorno alla figura del cane abbiamo poi creato la storia nel video, che vede protagonista oltre a me questo splendido Bracco Italiano.



L'ennesima "gemma" quindi per Claudia Cantisani che ad una bravura ormai riconosciuta dal pubblico e dalla critica, unisce una simpatia ed un disincanto, proprie della grande artista. Molti e tutti bravi i musicisti, Felice Del Vecchio: piano e organo, Tony Arco: batteria, Valerio Della Fonte: contrabbasso, Moreno Falciani: sassofoni e clarinetto, Andrea Baronchelli: trombone Silvia Conte: flauto, Michele Sannelli: vibrafono.

"Fredaster", registrato presso Orlando Music a Milano, è stato mixato da Stefano Amerio nello studio Artesuono di Cavalicco (Udine).