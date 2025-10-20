In uscita “MEDITAZIONE ROCK”, la versione pop-rock di un brano neuropsicofonico di Adriano Formoso nato per curare

“Rilassa il tuo corpo fino a lasciarti andare e lascia che da dentro si sviluppi un modo di pregare...” così la voce di Formoso invita a una preghiera laica, libera e salvifica, in un mondo che confonde l’affetto con i “like”. Le sonorità calde e ipnotiche, intessute su chitarre accordate a 432 Hz, tipiche della Neuropsicofonia, accompagnano l’ascoltatore in uno stato di calma e introspezione. È una meditazione vestita di rock, una carezza sonora che parla di scienza, fede e libertà interiore. Dopo anni di ricerca sull’effetto del suono sul cervello e sulle emozioni, Formoso prosegue il suo percorso artistico e terapeutico iniziato con "Nascere a tempo di rock" e portato nei teatri con il Formoso Therapy Show.