Il ritorno del Matis Club

Il Matis Club è aperto il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi, con formula che comprende cena e dopocena. La proposta gastronomica è affidata al ristorante Asian Lounge, integrato nel percorso della serata. Il venerdì è dedicato stabilmente alla one-night VidaLoca, caratterizzata da spettacoli in continuo aggiornamento e da una selezione musicale orientata alla dance con incursioni pop. Il sabato alterna format come AMA, Clorophilla, Vita e Why Not, mentre nei prefestivi è previsto il ritorno di Alive.