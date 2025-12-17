Venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025 è un week-end da segnarsi in agenda, grazie il ritorno del Matis Club di Bologna. Il locale riapre per una nuova stagione confermando il format che lo ha reso negli anni uno dei riferimenti della nightlife italiana: proposta dinner & club, attenzione alla programmazione musicale e un’impostazione rivolta a un pubblico adulto.
Identità e pubblico di riferimento
Il Matis Club si rivolge a una clientela che ricerca atmosfera, musica selezionata e una gestione strutturata della serata, dalla cena al dopocena. La nuova stagione intende proseguire lungo questa linea, mantenendo una programmazione trasversale che alterna serate a tema e ospiti di rilievo, nel solco di una storia recente che ha visto esibirsi artisti internazionali come Bob Sinclar, David Morales, Fatboy Slim, Francis Mercier e Seth Troxler.
Il calendario di dicembre
L’inaugurazione è prevista per venerdì 19 dicembre con il VidaLoca Opening Party. Sabato 20 dicembre spazio a Club Splendore. La programmazione prosegue martedì 23 dicembre con Bienne che presenta 22Simba, mentre giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, torna Why Not, una delle serate storiche del club. Sabato 27 dicembre è nuovamente in calendario VidaLoca. Il mese si chiude mercoledì 31 dicembre con il veglione di Capodanno, che vedrà protagonista Il Pagante, impegnato nel tour invernale legato all’uscita del singolo “Milano Cortina”, pubblicato lo scorso 5 dicembre.
Aperture e format settimanali
Il Matis Club è aperto il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi, con formula che comprende cena e dopocena. La proposta gastronomica è affidata al ristorante Asian Lounge, integrato nel percorso della serata. Il venerdì è dedicato stabilmente alla one-night VidaLoca, caratterizzata da spettacoli in continuo aggiornamento e da una selezione musicale orientata alla dance con incursioni pop. Il sabato alterna format come AMA, Clorophilla, Vita e Why Not, mentre nei prefestivi è previsto il ritorno di Alive.
Uno sguardo al 2026
La programmazione proseguirà anche nel 2026 con nuovi appuntamenti e format inediti. L’obiettivo dichiarato resta quello di coniugare continuità e aggiornamento, mantenendo le caratteristiche che hanno accompagnato nel tempo l’identità del club bolognese.