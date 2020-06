Il pianista Giovanni Guidi presenta il disco "For Mario (Live)"

Il live proviene da diverse esibizioni del trio in Italia nel 2016 e ne segue l’esplorazione creativa in evoluzione. I tre sono accompagnati - in alcuni movimenti - dal musicista di elettronica e costruttore di strumenti Hugh Jones, mentre la grafica del disco è affidata alla pittrice britannica Daisy Parris.

L’album è dedicato alla memoria di Mario Guidi, papà di Giovanni nonché manager e amico fraterno di Enrico Rava per più di trent’anni e recentemente scomparso. Proprio Giovanni Guidi, ormai stella di prima grandezza del jazz internazionale, è gradito ospite a “Jazz Meeting”. Guidi parla di come è nata l'idea di dedicare al padre il disco...

E'partita da Mattew, spiega Guidi, Herbert è anche produttore di questo disco dal vivo, nonché proprietario della casa discografica, la “Accidental Records”, che distribuisce questa nuova uscita musicale, solo nella versione in digitale. Pensare di dedicare un disco a mio padre come ha fatto Herbert, è una cosa che ha mi fatto estremamente piacere.

Due musicisti jazz ed un produttore, tre figure differenti,che si sono ritrovate in un unico solco

Assolutamente si, non solo siamo di generazioni ma anche di storie completamente diverse, che si incrociano: quella della musica elettronica per Herbert, quella del Jazz per Enrico e per me; abbiamo lavorato in grande simbiosi, pur con le nostre differenze.

L’interplay tra te e Rava funziona anche perché lui è sempre "giovane"...

Enrico è attentissimo su ciò che lo circonda ed è sempre aggiornato e curioso, in questo ha sempre la mentalità di un ventenne. La sua curiosità e la sua sensibilità lo fanno essere sempre al passo con i tempi.

Herbert ha "manipolato" il suono del tuo strumento che è il piano e la tromba di Enrico

Lavorare con lui è stato molto facile, nel nostro disco, dove improvvisazione jazzistica ed elettronica si fondono, Herbert ha dimostrato di essere un produttore costantemente abituato a muoversi nel territorio della musica elettronica.

La vostra in questi anni è stata una musica che è andata “oltre” i generi

Si, anche perché penso che come diceva Duke Ellington "non esiste solo un genere musiciale, ma solo la musica bella e quella brutta". Speriamo di avere fatto bella musica, viste le solide basi di Enrico e Mattew. Ora quando anche i live potranno riprendere, contiamo di fare altre date dal vivo, visto che la risposta della gente prima d "lock down" nei confronti dei nostri concerti, è stata sempre attenta e soprattutto calorosa.