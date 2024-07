Il medico consiglia...medicina rigenerativa per un recupero post-infortunio da record

Fino a qualche anno fa, per uno sportivo subire un trauma come una lesione muscolare, un trauma complicato dalla rottura di un menisco, una lesione cartilaginea o tendinea, poteva significare la fine della stagione, se non addirittura la fine della carriera. Lo sanno bene gli atleti agonisti, che con gli infortuni devo confrontarsi spesso: il suono secco e inconfondibile che anticipa solo di qualche secondo il dolore lancinante non lascia scampo, eppure la vera preoccupazione è per i tempi di ripresa e non per il dolore fisico. Ne abbiamo parlato con il dottor Matteo Vitali, ortopedico presso l’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Raffaele di Milano.