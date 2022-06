Il medico consiglia… come riconoscere e curare la sindrome dell'intestino irritabile

Questa patologia è molto comune e può seriamente condizionare la vita quotidiana di chi ne è affetto. Si sente spesso parlare dell’intestino come di un nostro “secondo cervello”: quest’organo risente molto degli stati di stress emotivo e, infatti, nella sindrome dell’intestino irritabile, che è una malattia a carattere cronico, si possono verificare delle riacutizzazioni dei sintomi proprio durante periodi impegnativi da un punto di vista psichico. Fondamentale per i pazienti è imparare a conoscere la malattia e a convivere con essa, in modo tale da evitare, per quanto possibile, quei fattori che rischiano di aggravarne la sintomatologia. Ne abbiamo parlato con il prof. Alessandro Armuzzi , Responsabile dell’Unità Operativa di Malattie infiammatorie croniche intestinali di Humanitas e docente di Humanitas University.

Come si presenta la sindrome dell’intestino irritabile?

Solitamente, la sindrome dell’intestino irritabile si manifesta come un fastidio o un dolore addominale ricorrente, che può peggiorare dopo i pasti e migliorare con l’evacuazione. Un altro sintomo molto comune è l’alterazione della funzione intestinale: frequenti episodi di diarrea o di stitichezza o di entrambe possono essere un indizio della presenza di questa patologia, così come anche il gonfiore addominale. Il 60% dei pazienti, inoltre, lamenta una sensazione di debolezza e affaticamento. La sintomatologia è, quindi, varia e cambia nel tempo: in alcuni periodi i sintomi sono molto intensi e debilitanti, in altri si attenuano fino a quasi sparire. I disturbi possono ripresentarsi in forma acuta, ad esempio, dopo l’assunzione di determinati cibi e bevande, o in periodi di forte ansia.

Come avviene la diagnosi?

Il medico specialista a cui rivolgersi è il gastroenterologo, che ascoltando il paziente sarà in grado di riconoscere i sintomi caratteristici dell’intestino irritabile e valutare la presenza di dolore o gonfiore visitandone l’addome. Fondamentale è escludere l’eventualità che i sintomi siano connessi a malattie organiche più serie attraverso specifici esami del sangue e delle feci, e facendo accertamenti radiologici ed endoscopici, come ad esempio la colonscopia.

Quali trattamenti terapeutici abbiamo a disposizione?

Ad oggi la causa scatenante della sindrome dell’intestino irritabile è spesso sconosciuta, motivo per cui le terapie si basano principalmente sul trattamento dei sintomi riferiti dal paziente. Il primo approccio consiste nell’andare ad agire sulle abitudini e sullo stile di vita del paziente, che dovrà adottare una corretta alimentazione, imparando ad evitare cibi e bevande potenzialmente nocive. Si può poi scegliere di intervenire direttamente sui sintomi che colpiscono il singolo paziente: ad esempio, a chi lamenta stitichezza potranno essere suggeriti integratori o lassativi, in caso, invece, sia prevalente la diarrea si potrà optare per probiotici, antibiotici non assorbibili o anti-diarroici.

Abbiamo accennato all’importanza di un’alimentazione corretta. Quali sono i cibi da evitare?

In presenza della sindrome dell’intestino irritabile non è possibile individuare una dieta adatta universalmente a tutti. Innanzitutto è bene che il paziente prenda nota dei cibi e delle bevande a cui associa un peggioramento dei disturbi e li riferisca al proprio medico e al proprio nutrizionista, che saprà strutturare il piano alimentare migliore per le sue esigenze. In linea generale, durante le fasi acute è consigliabile evitare cibi troppo grassi e speziati, ridurre il consumo di alimenti che fermentano come i legumi e non abusare di bevande alcoliche o contenenti caffeina.