Il medico consiglia…cataratta: quali i campanelli di allarme e le cure?

Si tratta di una malattia che colpisce una struttura dell'occhio, chiamata cristallino, che ha il compito di permettere una visione nitida. Iniziare a vederci di meno con l’età, però, non è “normale”, ma è il primo sintomo di una malattia che si può prevenire, diagnosticare precocemente e curare. Ne parliamo con il dottor Claudio Panico , responsabile di Oculistica in Humanitas Gradenigo e Humanitas Medical Care Principe Oddone a Torino.

Considerata una patologia tipica dell’avanzare dell’età, la cataratta può insorgere già a 45-50 anni, specie in presenza di alcuni fattori di rischio come la familiarità, alcune malattie e l’abitudine a non usare occhiali da sole quando ci si espone ai raggi UV.

Cos’è la cataratta?

Il cristallino è una potente lente naturale, poco più grande di una lenticchia, che si trova dietro la pupilla, tra il corpo vitreo e l’iride. In genere, intorno ai 50 anni è fisiologico che questa lente tenda a diventare opaca e a indurirsi, dando luogo alla cataratta e provocando una riduzione importante della vista che, in alcune persone, può diventare una disabilità visiva. In presenza di patologie come il diabete, traumi, ereditarietà, prolungate terapie con cortisonici, e l’eccessiva esposizione degli occhi non protetta ai raggi UV, può favorire l’insorgenza della cataratta anche nei giovani. Tuttavia, con controlli periodici dall’oculista ed esami approfonditi, è possibile diagnosticare la cataratta anche nelle fasi precoci e quantificare il grado di evoluzione della stessa nelle persone di ogni età.

Quali sono i campanelli d'allarme?

Perdere la vista, un po’ alla volta, con il passare degli anni, non è da considerarsi “normale”. Vedere sdoppiato, aloni attorno alle immagini, sviluppare ipersensibilità alla luce o avere difficoltà a guidare di notte, sono campanelli d’allarme da non sottovalutare. Visite oculistiche periodiche, specie a partire dai 45 anni, ed esami con apparecchiature tecnologiche servono a diagnosticare precocemente la progressione della malattia e definire il momento in cui intervenire. Questo è definito in base al grado di evoluzione della cataratta e alla difficoltà visiva nelle attività quotidiane.

L’intervento chirurgico e alcuni consigli

L’intervento di cataratta prevede la rimozione del cristallino naturale e la sostituzione con una lente intraoculare. Nonostante l’intervento venga eseguito in pochi minuti, da 10 a 20 minuti, e dopo pochi giorni il paziente inizi a vedere meglio, tuttavia il periodo postoperatorio non va sottovalutato. Se da una parte le moderne tecniche chirurgiche permettono di ridurre il trauma e accelerare i tempi di recupero dopo l’intervento, dall’altra l’occhio è una struttura delicata e vanno rispettati i suoi tempi biologici di guarigione. Pertanto, è raccomandabile seguire la terapia post operatoria secondo i tempi e le modalità indicate dal chirurgo, evitando di fare sforzi fisici, proteggendo l’occhio e usando i colliri come prescritto. In questo modo, l’occhio è protetto dal rischio di infezioni e traumi, e in breve si otterranno i benefici visivi dell’intervento.