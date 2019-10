Il Maestro Giovanni Allevi insignito a Spoleto del premio speciale Thomas Schippers

Storico direttore musicale del "Festival dei Due Mondi" che ogni anno si svolge nella città umbra, Schippers affiancò Giancarlo Menotti, ideatore e direttore artistico della manifestazione. Dopo la morte, avvenuta nel ’77 quando il Maestro aveva solo 47 anni, Schippers volle essere sepolto in Piazza del Duomo, storico scenario del "Concerto in Piazza" che per molti anni lo vide protagonista.

Un evento che resta anche attualmente uno dei più attesi del Festival. Giovanni Allevi ospite a "Popular" è un grande estimatore, sia di Giancarlo Menotti che di Thomas Schippers.