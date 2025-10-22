Il duo francese Pat and Co pubblica Fusion, un affresco policromo fra la retrospettiva nostalgica e il ritmo dell'avanguardia

FUSION è un affresco policromo, che dilata a dismisura la palette sonora collocandosi nel pluralismo linguistico della musica, fra la retrospettiva nostalgica e il ritmo dell’avanguardia (per citare Hans Richter). In maniera consapevole, attiva e interpretativa, Pat and Co coglie le diversità tra i linguaggi e ne sovverte creativamente i limiti formali, espressivi e socio-culturali.