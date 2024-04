Hso e la difficoltà di dirsi addio: "Ecco Sparami nel petto"

Il brano affronta uno dei temi più difficili da superare: il dirsi addio. Come un colpo di pistola: rapido, freddo ed inaspettato. La band racconta gli scenari che hanno dovuto affrontare e la difficoltà del non avere più una persona al proprio fianco: "Dobbiamo ripartire da noi stessi e ricostruire una routine senza il proprio partner con il quale abbiamo condiviso i momenti più belli della vita di tutti i giorni".

"Questo brano nasce dalla necessità del confronto - spiega afferma Giulio, cantante della band - Molte volte, quando chiudiamo una parentesi della nostra vita con una persona, non abbiamo il tempo di confrontarci sull’accaduto, né di realizzare ciò che è successo. Con 'Sparami nel petto' abbiamo cercato di immaginare questo dialogo che secondo noi è necessario per maturare ed andare avanti e che non deve essere forzatamente un qualcosa di triste".