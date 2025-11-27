Gwendoly Simpson Chabrier torna in libreria con “Vite Ribelli”

Il resoconto che ne fa Gwendolyn Simpson Chabrier approfondisce la storia della prostituzione, distinguendo tra il ruolo della prostituta comune e quello più raffinato e influente della cortigiana, con un focus sulla Fishing Fleet in India e su personaggi come Veronica Franco e Madame de Pompadour. Una parte significativa è dedicata alla ribellione sociale di Alexandra e Fernande, che usano il loro corpo per sfidare le aspettative della società borghese del XX secolo, sebbene entrambe pagheranno le conseguenze del loro anticonformismo e narcisismo con una profonda solitudine. Tra le pieghe di questo affascinante racconto, rimangono ben delineati l'ascesa e il declino dell'impero di Madame Claude, dalla meticolosa selezione (e trasformazione) delle sue claudettes, alla fuga dagli accertamenti fiscali e ai successivi periodi di detenzione. La storia di Madame Claude è molto più di quella di una semplice maîtresse. È una parabola complessa sull'ambizione smisurata, sul potere che corrompe e sull'ipocrisia di una società che condanna in pubblico ciò che brama in privato. La sua vita è la cronaca di una ribellione contro un destino di mediocrità, una lotta condotta con le uniche armi che le erano state concesse: l'astuzia, l'intelligenza e il corpo delle donne.