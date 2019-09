Gli "Appunti sulla Felicità" di Jacopo Ratini

"Appunti sulla Felicità" è il terzo lavoro discografico di Jacopo Ratini. Un album intenso, intimo in cui le abilità di scrittura del cantautore romano si mescolano in maniera fluida ed efficace con una personale sonorità pop. Jacopo ha vinto numerosi premi e festival nazionali di musica d'autore: Musicultura, il Premio Lunezia, il Tour Music Fest, il Roma Music Festival, Musica Controcorrente, il Premio Note Verdi, il Premio Franco Califano, il Premio Roma Videoclip e Sanremo Lab.

È ideatore del Salotto Bukowski (sold out all'Auditorium Parco della Musica a marzo 2018), un reading-musicale tra teatro e canzone, in cui le poesie di Charles Bukowski s'incontrano a livello tematico e concettuale con gli artisti che hanno reso grande la canzone d'autore italiana. Così Jacopo, nostro ospite a " Popular" ci parla del suo nuovo lavoro. "E' un disco più consapevole rispetto ai precedenti - dice - sono diventato più saggio rispetto al primo album, che pubblicai ormai dieci anni fa, tutto ciò che è successo negli ultimi anni: cose positive e negative, cadute e risalite incontri sia positivi che negativi, sono racchiusi in questo disco che, credo, mi appartenga maggiormente".



Perché hai scelto questo titolo?

Il disco è nato come una raccolta di parole, frasi, aforismi e pensieri, che ho annotato in questo periodo, molte canzoni sono concepite come un "collage" tra gli appunti che ho raccolto. La parola felicità non è tanto un mio sentimento personale, ma vuol significare un appagamento, il raggiungimento di un obiettivo, dopo una serie di "pit stop", la felicità come momento di passaggio quindi.



"Ti Ho Vista Sorridere Ancora" un brano dal sapore estivo...

È il pezzo più pop del disco, con questa canzone volevo unire una melodia smaccatamente pop ,con un testo significativo che parla della rinascita di una donna, ho unito un testo profondo alla tipica musica pop, estremamente orecchiabile.

Hai profuso molte energie in questo progetto

Indubbiamente, è stato un anno molto ricco, ad agosto mi sono fermato, riprenderò nei prossimi giorni ho scritto anche cose nuove che spero possano trovare spazio nei prossimi dischi, ma ad agosto per me è stato importante "staccare la spina" per riprendere poi al meglio.

Jacopo Ratini cura i testi e le musiche di "Appunti Sulla Felicità, sua anche la produzione artistica.