Giorgio Ferrara presenta il Festival Dei Due Mondi

E' un Giorgio Ferrara raggiante, quello che entra nella Sala Pegasus di Spoleto per l’attesa conferenza stampa di metà settimana del Festival Dei Due Mondi. Questa sessantaduesima edizione, l’undicesima che vede il regista e uomo di teatro nel ruolo di direttore artistico, è iniziata nel migliore dei modi, come lo stesso Ferrara, gradito ospite a “Popular” ci dice… Mai come quest’anno abbiamo avuto al Festival teatri pieni e pubblico soddisfatto e convinto di aver assistito a spettacoli di qualità.

Dalla prima di "Prosepine" di Silvia Colasanti, al Teatro Nuovo, al grande ritorno sulle scene di Marisa Berenson per l’attesissimo “Berlin kabarett”. Quest’anno ci sono spettacoli infrasettimanali di grande valore che debutteranno nei primi giorni come “Esodo” di Emma Dante o “La Ballata dell Zerlina”, che vedrà protagoniste Adriana Asti e Lucinda Childs che è anche regista dello spettacolo. Ci tengo molto a segnalare anche il debutto a Spoleto per "Fashion Freak Show" lo spettacolo dello stilista Jean Paul Gaultier al teatro nuovo Giancarlo Menotti.

L'ideatore del Festival Dei Due Mondi di Spoleto sarà ricordato con diverse iniziative anche quest'anno...

Il sette luglio, giorno del compleanno del Maesto Menotti nel Concerti di Mezzoggiorno nella chiesa di Santa Eufemia saranno eseguite musiche del compositore. Non è tutto perché nel pomeriggio del 7 luglio alla Sala Pegasus sarà proposto “Ahmal e Visitatori Notturni", nella sua versione per la tv che la rete televisiva americana Nbc propose per la prima volta nel 1951.

Sarà proposto anche il filmato della “Amelia Al Ballo” che il Festival dei due Mondi produsse nel 2011 in occasione del centenario dalla nascita del grande compositore italo americano.

Ci saranno per il secondo anno consecutivo anche i concerti da Casa Menotti, una lodevole iniziativa che inizieranno dal 6 luglio.



Quale sarà la terza opera della trilogia inziata lo scorso anno con il “Minotauro” proseguita con “Proserpine” quest’anno

Ancora non possiamo dire nulla, ma ci sarà sicuramente un’opera contemporanea ad aprire la prossima edizione del “Festival dei due Mondi” Il successo avuto con il “Minotauro” e “Proserpine” ci stimola ancora di più ad andare avanti per questa strada.​