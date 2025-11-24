Ginevra Barboni premiata al "Fontane di Roma" 2025

È nipote di Enzo Barboni (noto come E.B. Clucher, regista di Lo chiamavano Trinità), ed è figlia dello sceneggiatore e scrittore Marco Tullio Barboni. Il nonno è stato la figura più determinante della sua vita, guidandola inconsapevolmente verso il mondo del cinema. Pur provenendo da una famiglia illustre, Ginevra ha scelto di costruire la sua carriera in modo autonomo, basandola su passione e studio, non sul privilegio. Si è laureata in Lettere e Filosofia (Sapienza, Roma) e successivamente allo IULM di Milano. Ha completato la sua formazione presso la Scuola Nazionale di Cinema di Bologna.