Ginevra Barboni premiata al "Fontane di Roma" 2025

Ginevra Barboni, esponente della quarta generazione della nota dinastia del cinema italiano, ha appena vinto lo scorso 21 novembre il prestigioso "Fontane di Roma", riconoscimento giunto alla 41esima edizione.
© Ufficio stampa
È nipote di Enzo Barboni (noto come E.B. Clucher, regista di Lo chiamavano Trinità), ed è figlia dello sceneggiatore e scrittore Marco Tullio Barboni. Il nonno è stato la figura più determinante della sua vita, guidandola inconsapevolmente verso il mondo del cinema. Pur provenendo da una famiglia illustre, Ginevra ha scelto di costruire la sua carriera in modo autonomo, basandola su passione e studio, non sul privilegio. Si è laureata in Lettere e Filosofia (Sapienza, Roma) e successivamente allo IULM di Milano. Ha completato la sua formazione presso la Scuola Nazionale di Cinema di Bologna.
L'esperienza alla New York Film Academy è stata fondamentale, portandola a capire che il cinema è un linguaggio universale. Suo desiderio è costruire ponti artistici tra l'Italia e gli Stati Uniti. Ha già ottenuto riconoscimenti internazionali, soprattutto per il docufilm La vita che ti aspetta, interpretato da una fantastica Giulia Lazzarini. Attualmente sta lavorando a un nuovo docufilm dedicato alla vita straordinaria del nonno Enzo, che - ricordiamolo - lavorò con maestri come Wyler, Zinnemann e Kubrick. Questo progetto lo racconterà come uomo e artista, con uno sguardo affettuoso e internazionale.
Ginevra sta cercando al riguardo un produttore, possibilmente americano, con l'intenzione di realizzare una coproduzione italoamericana per celebrare la collaborazione tra le due cinematografie. Questa giovane fotografa, regista e docente di cinema coltiva la passione anche per la scherma, ed ha vinto qualche mese fa il titolo di campionessa italiana a squadre di sciabola femminile. Un esempio di donna moderna e di talento italico multiforme, che un premio storico come il "Fontane di Roma" ha voluto sottolineare.