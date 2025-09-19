Il pianista, compositore e produttore musicale Francesco Cavestri in concerto al Blue Note di Milano

Il prestigioso palcoscenico del Blue Note di Milano, ospita martedì 23 settembre alle 20.30, il concerto del pianista, compositore e produttore Francesco Cavestri. Il musicista, nonostante la giovane età, si è imposto in breve tempo sulla scena jazzistica, grazie alla tecnica sopraffina, alla personalità e alla sensibilità. dimostrata nel confronto con il pubblico.

Cavestri è reduce dai successi conseguiti nel suo tour che lo ha portato nei luoghi più prestigiosi e suggestivi in Italia e all’estero, come la Steinway Hall di Dubai. Di recente ha fatto il suo ingresso nella famiglia degli artisti Steinway & Sons, che accoglie alcuni dei pianisti più importanti al mondo. La serata al Blue Note sarà arricchita dalla presenza di un ospite a sorpresa.