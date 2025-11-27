Francesca Ghezzani, Ambasciatrice della Solidarietà da Fondazione ANT Franco Pannuti ETS

La giornalista Francesca Ghezzani è stata insignita del Premio Eubiosia 2025 nelle vesti di Ambasciatrice della Solidarietà, uno dei riconoscimenti più significativi promossi dalla Fondazione ANT Franco Pannuti ETS per valorizzare l’impegno di chi contribuisce in modo concreto alla tutela della dignità del malato oncologico, alla diffusione della cultura della prevenzione e al sostegno del welfare sociale.
© Ufficio stampa
La cerimonia si è svolta in un evento di grande rilievo istituzionale, che ha visto la partecipazione della Presidente Raffaella Pannuti, dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, ed Alec Ross, autore ed imprenditore USA, esperto di politiche tecnologiche, professore presso Bologna Business School.
La XVII edizione del riconoscimento con il quale ANT rende merito alle aziende e agli individui che ogni anno rendono possibili oltre 9.000 assistenze medico-infermieristiche domiciliari gratuite e circa 20.000 visite gratuite di prevenzione è stata intitolata ‘L’energia delle persone’. Perché è proprio dalla scintilla che solo l’umanità e la generosità delle persone possono accendere che dipende il modo in cui saremo capaci di reggere l’urto dei problemi di oggi e domani. Consapevoli, parafrasando il fondatore di ANT, prof. Franco Pannuti, che gli enormi sforzi di chi ogni giorno si occupa di assistenza e supporto alla fragilità sarebbero inutili senza i piccoli (o grandi) contributi del vasto esercito di sostenitori.
Ghezzani è stata premiata per la sua sensibilità giornalistica e per la capacità di raccontare con accuratezza e profondità i temi legati alla salute, all’oncologia, alla prevenzione e all’assistenza domiciliare.
Ritirando il premio, la giornalista ha espresso gratitudine e ha ricordato come “raccontare la cura e la fragilità non sia solo un dovere professionale, ma un modo per contribuire a una società più consapevole, solidale e vicina a chi soffre”.
Con questa edizione, il Premio Eubiosia conferma il suo ruolo nel dare valore a chi, in forme diverse, contribuisce a costruire un modello di assistenza più umano e inclusivo ed è proprio il concetto di umanità a guidare il giornalismo di Francesca Ghezzani, come ha dimostrato anche recentemente l’uscita del suo libro inchiesta sul sistema penitenziario italiano Il silenzio dentro – Quando raccontare diventa un atto di giustizia (SwanBook Edizioni), accolto con grande interesse mediatico e riscontri positivi da parte della critica e del pubblico.
Attraverso testimonianze, analisi e voci diverse — detenuti, esperti, operatori sociali, figure istituzionali — Ghezzani ha compiuto un viaggio all’interno e intorno alle carceri italiane per raccontare, con lo sguardo tipico del Giornalismo Costruttivo, le molteplici realtà che vivono dietro e oltre le sbarre e che ogni giorno lavorano per un sistema penitenziario che metta in pratica quanto previsto dall’Art. 27 della Costituzione.
Un approccio che non giudica, non condanna né assolve, ma cerca, ascolta e restituisce complessità. Il risultato è un’opera che diventa un atto di responsabilità civile: un invito a guardare oltre le sbarre per comprendere davvero cosa significhi rieducare, reinserire, dare futuro per il bene e la sicurezza dell’intera società.