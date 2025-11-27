Francesca Ghezzani, Ambasciatrice della Solidarietà da Fondazione ANT Franco Pannuti ETS

La XVII edizione del riconoscimento con il quale ANT rende merito alle aziende e agli individui che ogni anno rendono possibili oltre 9.000 assistenze medico-infermieristiche domiciliari gratuite e circa 20.000 visite gratuite di prevenzione è stata intitolata ‘L’energia delle persone’. Perché è proprio dalla scintilla che solo l’umanità e la generosità delle persone possono accendere che dipende il modo in cui saremo capaci di reggere l’urto dei problemi di oggi e domani. Consapevoli, parafrasando il fondatore di ANT, prof. Franco Pannuti, che gli enormi sforzi di chi ogni giorno si occupa di assistenza e supporto alla fragilità sarebbero inutili senza i piccoli (o grandi) contributi del vasto esercito di sostenitori.