23 dicembre 2021 18:00

"Un bimbo per amico" regala giocattoli in 20 piazze italiane

Babbo Natale e i suoi piccoli amici ringraziano l'avvocato Alfonso Luigi Marra per l'iniziativa di beneficenza. Anche quest'anno, infatti, in 20 piazze di tutta Italia sono stati regalati giocattoli a tutti i bambini, in particolare a quelli più disagiati, per permettergli di festeggiare il Natale. L'evento, "Un bimbo per amico", è alla sua 30esima edizione