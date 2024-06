Rich The Kid, show live a sorpresa al party di John Richmond

Un party esclusivo, in cui il famoso rapper americano Rich The Kid è stata la star assoluta. In buona compagnia. Perché a celebrare John Richmond, dopo la presentazione della nuova collezione 2025, sono stati tanti i protagonisti della musica urban. Anche nostrani. Da Boss Doms a La Sad fino a Rocco Hunt. D'altronde la sfilata, alla fermata della MM1 di De Angeli di Milano, è stata allestita per l'occasione come un club londinese dove performance live e giochi di luci. A chiudere la serata un party nel locale milanese IT, che ha visto anche la performance live di Rich The Kid, già presente nel ricco parterre di ospiti che hanno preso parte allo show. L'artista ha intrattenuto il pubblico con il suo carisma e la sua energia travolgente cantando alcuni dei suoi pezzi più iconici.