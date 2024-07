Pop-up e Seaside Bistrot, così la Sicilia di Alessandro Enriquez dialoga con la Liguria

Dalla Sicilia alla Liguria, il fil rouge è l'amore per il Made in Italy declinato con colori, fiori e un unico imperativo: pace. Alessandro Enriquez festeggia un nuovo pop-up nello Store Niba di La Spezia e personalizza il Seaside Bistrot & Cocktail Bar la Marinella nella suggestiva cornice del Golfo dei Poeti a Lerici. "Vivo la collezione come un racconto magico, poetico che sa d’Italia e d’amore. La Liguria, come la Sicilia, è una terra di affetti che ho imparato ad amare anni fa. Sono nato al mare e tornarci per me ha sempre un grande significato. La città di La Spezia e lo scorcio del Golfo dei Poeti nella bellissima Lerici hanno un romanticismo unico verso cui vale la pena investire. L’Italia è un patrimonio che va visitato, esaltato e raccontato ed io scelgo di farlo attraverso la mia collezione, i miei disegni e messaggi, coinvolgendo un bellissimo store che parla di moda come Niba e un ristorante capace di raccontare il sentimento dell’amore come la marinella", afferma Enriquez. La famiglia Dong, proprietari degli Store Niba a La Spezia e a Perugia dedicano un pop-up alla nuova collezione Autunno Inverno di Enriquez ispirata al tema della pace e ai suoi fiori con uno spazio ad hoc ricco di elementi del brand legati al mondo del design e con delle vetrine interamente vestite Enriquez sulla via principale del Prione dell’elegante città ligure. Non solo. Alessandro dialoga con il luogo più bello del Golfo dei Poeti, il Bistrot di mare la marinella, che per l’occasione veste d’amore con una personalizzazione per tutto il mese di agosto. Costumizza così il Seaside bistrot con i suoi disegni e le sue stampe originali, cifre stilistiche del brand, sia sulla parte decor con la collaborazione con i ceramisti di Caltagirone per una mise en place coloratissima ed elementi di design disegnati ad hoc, che con un menù d’amore, accompagnato dai vini siciliani delle cantine Fazio.