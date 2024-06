Fanny art, la meccanica incontra la moda

Silvia Fanny inaugura con un cocktail esclusivo il suo primo concept store "fanny art", un progetto dai risvolti internazionali che ha come base di partenza Arona. L'artista ha voluto capovolgere il concetto di metalmeccanica abbinandolo a mondi apparentemente distonici tra loro. "La meccanica incontra la moda, l’arte e il desiderio, ma prima di tutto incontra il vostro cuore trasformandolo in un vortice passionale di trucioli vaganti o semplicemente nel più splendente degli acciai...", spiega la founder di fanny art. Arte, cultura, visione e percezione, questi gli elementi fondamentali presenti nei quattro progetti: cuore, tennis, polpo e sole sia come singola rappresentazione che mixati tra loro. Una visione unica e straordinariamente preziosa, per chi ama oggetti nati dalla maestria e l’artigianalità dell’eccellenza del nostro Made in Italy.