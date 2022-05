"Festivalbar" 1997, gli Hanson a Mantova cantano "MMMBop"

Arrivarono in Italia, dove in pochi li conoscevano e nel giro di un'estate, grazie ancheal

"Festivalbar" che nel 1997 li fece conoscere al grande pubblico, gli Hanson

scalarono le classifiche e fecero innamorare le adolescenti italiane. La band era formata da tre fratelli statunitensi, agli inizi ancora bambini, originari di Tulsa, nell'Oklahoma: Clarke Isaac Hanson (chitarra) detto Ike, Zachary Walker Hanson (batteria) detto Zac e Jordan Taylor Hanson (pianoforte) detto Tay.

Conosciuti principalmente per il successo ottenuto nel 1997 con la hit

"MMMBop",

contenuta nell'album "Middle of Nowhere", producevano musica, autoregistrandosi nel garage di casa, autoregistrandosi.

Una curiosità -

Hanson Day

In Oklahoma il governatore Frank Keating ha dichiaratoil 6 maggio, giorno che corrisponde all'uscita dell'album "Middle Of Nowhere", che ha reso celebre la band.

Rivediamo i fratelli, ancora bambini, esibirsi al "Festivalbar" con il loro grande successo "MMMBop".