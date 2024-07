Festival dei due Mondi di Spoleto, il Premio Carla Fendi Stem alla scienziata dell’ESA Ersilia Vaudo Scarpetta

Domenica 14 luglio con il tradizionale Concerto in Piazza, si conclude il festival dei due Mondi di Spoleto. Al termine dell’evento, anche quest’anno sarà assegnato il premio Carla Fendi Stem (acronimo di Scienze, Technology, Engineering, Mathematics). Quest’anno il riconoscimento andrà a Ersilia Vaudo Scarpetta, eminente scienziata dell’Esa Agenzia spaziale europea. Il premio sarà consegnato al termine del Concerto In Piazza da Barbara Hannigan che guiderà l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, alla presenza di Maria Teresa Venturini Fendi, Presidente della Fondazione Carla Fendi e della Direttrice Artistica del Festival dei Due Mondi Monique Veaute. Ersilia Vaudo Scarpetta sarà insignita del Premio Carla Fendi Stem, per il suo impegno nel progetto “il Cielo Itinerante” creato per promuovere la conoscenza scientifica per ragazzi che vivono situazioni di fragilità e disagio sociale.