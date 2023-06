Monique Veaute presenta il Festival dei due Mondi di Spoleto

Così Monique Veaute ci ha parlato delle sue sensazioni nell’immediata vigilia della manifestazione: "Ho seguito le prove in questi giorni ed ho avuto una sensazione molto buona, l'ambiente sia in città che nei teatri è meraviglioso; ho visto gli artisti preparare con passione e scrupolo ciò che poi presenteranno al pubblico del Festival dei due Mondi. Mi ha impressionato favorevolmente la prova di "Pelléas e Mélisande” di Debussy, che segna il ritorno dell' Opera a Spoleto, in programma sabato 24 e domenica 25 giugno al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti. Sono molto felice, perché la mia intenzione era quella di riprendere appena possibile l’Opera da sempre fiore all’occhiello del Festival; volevo riprendere non appena possibile, dopo il periodo del covid e tengo molto a questa rappresentazione, abbiamo lavorato intensamente.

La Danza proporrà già nei prossimi giorni un "piatto forte" come "Unstill Life" al Teatro romano

La location è quella "classica" del balletto, Benjamin Millepied aveva molta voglia di tornare a Spoleto per danzare si è dedicato alla coreografia ha smesso di danzare per un lungo periodo, ma era entusiasta di esibirsi con il pianista Alexander Thauraud. Lo spettacolo domenica 25 giugno dalle 21.30 al Teatro Romano.

Nel teatro due grandi classici come "Sarto per signora" di Georges Feydeau, per la regia di Carlo Cecchi e "Zio Vanja" di Anton Čechov.

Provo una grande ammirazione per Carlo Cecchi, sta effettuando in questi giorni le ultime prove, prima del debutto il 24 giugno al Teatrino delle 6 Luca Ronconi. Altrettanto interessante il lavoro diretto da Leonardo Lidi, che prosegue al "Festival dei Due Mondi" il suo percorso sul teatro di Anton Čechov. Dopo "Il gabbiano", il regista si confronta con un altro grande classico del teatro moderno: "Zio Vanja", seconda tappa del progetto che si concluderà nel 2024 con "il Giardino dei Ciliegi". La prima il 24 al Teatro Caio Melisso, Spazio Carla Fendi.

Chiusura domenica 9 luglio con il concerto finale in piazza Duomo

Il pubblico potrà assistere al concerto dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia che, diretta da Sir Antonio Pappano, eseguirà la Prima Sinfonia e i "Canti di un giovane in Viaggio", di Gustav Mahler. Chiusura di alto livello per un festival che in 66 edizioni, ha sempre guardato al futuro.