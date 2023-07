Federico Mattia Papi, direttore artistico di Musica Da Casa Menotti, traccia un bilancio della rassegna

Federico Mattia Papi direttore artistico di Musica Da Casa Menotti e gradito ospite a “Popular”, traccia un bilancio molto positivo della rassegna giunta alla decima edizione e non nasconde la soddisfazione per l'ottimo riscontro da parte del pubblico.

Musica di alto livello e concerti all’insegna del “tutto esaurito” hanno contrassegnato questa nuova edizione di "Musica da Casa Menotti", inserita stabilmente dallo scorso anno, nel cartellone del Festival dei due Mondi di Spoleto, con un programma di grande interesse, a cui hanno dato vita Papi, in sinergia con i consulenti artistici Luca Ciammarughi, Umberto Jacopo Laureti e Vito Venezia.