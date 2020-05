Enrico Pieranunzi, quattro concerti in streaming per il big del jazz

Appuntamento imperdibile per gli appassionati, in occasione dei quattro concerti in streaming, che il pianista Enrico Pieranunzi, uno dei big del jazz italiano ed internazionale, proporrà al pubblico. Si parte il 20 maggio alle 18.30 con il progetto dedicato al grande compositore Alessandro Scarlatti, il giorno 27 toccherà ad un'altra "gemma" della discografia del musicista come "Fellini Jazz". Il 3 ed il 10 giugno due concerti che vedranno in scaletta composizioni dello stesso pianista, "My Songs" e "New Songs". Pieranunzi, nostro ospite a "Jazz Meeting", è l'unico musicista italiano ad aver suonato e registrato più volte a suo nome nello storico Village Vanguard di New York. Tra i numerosi riconoscimenti, vanno ricordati il "Django d'Or" francese (1997) come miglior musicista europeo, l'Echo Award 2014 in Germania come "Best International Piano Player" e il premio "Una vita per il jazz" assegnatogli nello stesso anno dalla rivista Musica Jazz.

Con musiche scritte in un periodo come questo, di isolamento per molti, cosa rappresentano questi concerti in streaming?

E' un modo sperimentale di fare musica, bisogna immaginare la presenza del pubblico che non è vicino fisicamente ma è come se lo fosse, mi auguro sia un modo per riallacciare il rapporto con le persone che mi seguono, anche se, al momento, non fisicamente. Grazie alla musica ci si può "aprire" anche in un momento difficile per tutti, come quello del lockdown.





Primo concerto mercoledì 20 maggio alle 18.30 con Scarlatti

Lui è un "compagno di viaggio", da quando ormai 15 anni fa lo proposi per la prima volta al pubblico. Mi fa compagnia, mi sono appassionato non solo alla musica ma anche alla sua vita; i suoi aspetti biografici, mi hanno molto interessato negli anni. Quella per Scarlatti è una passione e come tale rimane per sempre, quando lo suono le emozioni sono molto forti e mi invadono ogni volta.





Federico Fellini è un regista che ha unito le sue immagini alle musiche di un altro grande come Nino Rota...

Quello di Fellini è un mondo particolare, universale legato a Roma e a Cinecittà. Fellini "è" i suoi film con musiche evocative, fortemente legate alle immagini e proporre le composizioni di Nino Rota al pubblico è un po' "suonare un'epoca": "I Vitelloni, "La Dolce Vita", "Amarcord" e le "Notti di Kabiria", hanno accompagnato la mia infanzia e la mia adolescenza, in quei film c'è uno sfondo culturale che mi piace immaginare.





Nel terzo e nel quarto concerto ci saranno "canzoni" attraverso il tuo pianoforte

Si, far "cantare" il pianoforte è secondo me l'obiettivo più ambizioso che può avere un musicista; tutti gli strumenti cercano di imitare la voce i fiati sono favoriti, mentre per il pianoforte la sfida è più complicata, dal momento ci sono sole le mani coinvolte. In vista dei due concerti con mie composizioni ho voluto fare una selezione di brani che negli anni il pubblico ha apprezzato, come: "Les Amants", "Isla" o "Don't Forget the Poet". Le chiamo canzoni perché pur essendo senza parole, hanno il carattere narrativo delle canzoni, che personalmente cerco di "cantare" con le dita, più che con la voce.



Quello digitale è un ambiente in cui Enrico Pieranunzi è decisamente popolare: gli ascolti dei suoi brani sulla piattaforma Spotify del solo ultimo mese superano le 400.000 unità, e i suoi 5 brani più ascoltati di sempre hanno totalizzato 15 milioni di passaggi.