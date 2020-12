Disco da non perdere a Natale: "Driving Home For Christmas" di Tiziana Bacchetta

Una voce particolare, orientata come scopriremo tra poco, non soltanto verso il jazz, ma un timbro fortemente blues. Negli anni Tiziana si è esibita nei migliori locali, in Italia e all'estero, dando sensazioni positive al pubblico con le sue interpretazioni. "Driving Home For Christamas" non è il solito disco di canzoni natalizie, ma rappresenta un reinterpretazione di grandi classici.

Così Tiziana Bacchetta, ospite a "Jazz Meeting", parla del suo progetto. L'intento era proprio di non far qualcosa di banale, spiega l'artista, la motivazione che più mi ha spinta nel realizzare il disco, è che io adoro il Natale, ho una sorta di mania per questo periodo, tutto è nato in poco tempo. Quella di "Driving Home For Christmas" era un'idea che aveva già da un po'; ci è piaciuto realizzare questo progetto, con brani che per me hanno un particolare significato.

Senza nulla togliere al jazz, io trovo molto blues questo disco

Assolutamente, io sono nata con il blues ho una base classica che fu la mia formazione iniziale, da lì sono passata al blues ed al jazz. Il blues come stile mi riguarda molto, non solo nel canto, ma anche nella vita di tutti i giorni. In qualunque brano metto almeno un "pizzico" di blues, che fa emergere la mia anima.

Ottimi i musicisti che hanno suonato con te....

Devo ringraziarli tutti, mi avevano già accompagnata nel disco precedente "Tracce di Memorie", album che conteneva sei inediti e due cover. Al contrabbasso è venuto a mancare Pino Sallusti che ha partecipato al secondo disco, validamente sostituito da Guerino Rondolone, anche se devo dire c'è un affiatamento con tutti i musicisti. Per qualsiasi progetto la base è la relazione umana, senza di essa non può esserci qualcosa di positivo. Quella dell'affiatamento; è una cosa ho sempre cercato.

Molto dura l'assenza dei concerti con il pubblico..

Si, indubbiamente l'esibizione dal vivo è un "dialogo", un voler dare qualcosa al pubblico. Al momento questo non è possibile, anche se si può fare in altri modi. Senza nulla togliere alle esibizioni on-line, penso che "l'inverno si trasforma sempre in primavera", quindi sono convinta per noi artisti ciò che stiamo vivendo sarà un insegnamento, un modo per guardarci dentro, cambiare tante cose migliorare e riflettere, mai mollare o arrendersi, ma andare avanti e vincere con se stessi.

Cosa accadrà nel 2021?

Subito dopo il Natale, il nostro grande "regalo" potrebbe essere quello di tornare a suonare dal "vivo". Il rapporto con il pubblico è fondamentale, non solo per una questione di protagonismo, ma per riuscire a dare qualcosa che più esprime noi stessi, un modo molto forte per creare valore, ciò può esistere anche in streaming e nella "diretta" facebook, suonare in una location opportuna sarebbe una grande cosa, speriamo che si possa fare quanto prima.

Con Tiziana Bacchetta in "Driving Home For Christmas" suonano: Guerino Rondolone al basso, Raffaele Cervasio alla chitarra, Arturo Valiante al piano, Carlo Bordini alla batteria e Giacomo Tantillo alla tromba e al flicorno.