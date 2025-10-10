La direttrice di "Spoleto in Jazz" Silvia Alunni: "Scommettiamo su una nuova identità musicale"

Spoleto è storicamente sinonimo di teatro, musica classica e danza, dice Silvia Alunni, ma con "Spoleto Jazz" abbiamo scommesso su una nuova identità musicale, che in cinque anni ha saputo costruire un pubblico attento, trasversale e curioso. Il jazz qui non è solo suono: è ricerca, visione, narrazione. E quest’anno più che mai, con il titolo "Jazz not war!", vogliamo affermare un principio profondo: la musica come linguaggio di pace, come spazio di dialogo e comprensione reciproca.