David Pompili è il protagonista della mostra "ScenicSpace"

David Pompili è emozionato nel portare a Spoleto e in una location così suggestiva una sua mostra. "Dopo aver compiuto gli studi in particolare il liceo artistico a Spoleto - racconta l’artista - ho lavorato soprattutto all’estero ed ho frequentato il festival più che altro da visitatore, questo è il primo allestimento che faccio nella mia città. 'ScenicSpace' al Museo Casa Menotti trova una location di alto livello ed è emozionante e coinvolgente per me, portare le mie creazioni in uno spazio come questo in una 'vetrina' meravigliosa, come quella di Piazza Duomo. Sono opere di piccole dimensioni rispetto a quelle che realizzo normalmente, dal momento che solitamente sono abituato a lavorare su superfici più ampie, come ad esempio i muri dei palazzi, ma ogni quadro di questa mostra racchiude uno spazio scenico, che esprime la mia identità; ogni opera ha una sua particolarità: pop, ironica dove ho utilizzato il rosone, mettendo questo elemento architettonico, in dialogo con le immagini. Per me è stato come un gioco allestire questa mostra. Proprio il Maestro Menotti diceva che 'il Festival è una festa', per questo non deve mai perdere il suo carattere giocoso".