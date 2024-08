Daria Stachowicz in concerto con il pianista Saverio Santoni

Faremo un concerto in un posto speciale, conoscevo alcune opere di Menotti come "il Telefono" che ho anche avuto occasione di cantare, il Museo Casa Menotti è un luogo che ho scoperto arrivando a Spoleto e che ritengo speciale. Il pubblico è vicino, la sala è piccola, ma proprio per questo si crea un’atmosfera unica, come accadeva in passato con la musica da camera, tutto avviene in un clima raccolto dove c’è più contatto e interazione con la gente. Da un punto di vista può essere più difficile per chi canta o suona, ma a ma piace tutto ciò, perché amo dare emozioni alla gente.