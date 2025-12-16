Da San Patrignano a Caivano: progetto ACSI “Neanche con una rosa”, lo sport come argine alla violenza di genere

«Portare “Neanche con una rosa” a Caivano non è una scelta casuale, ma una presa di posizione chiara, afferma Antonino Viti Presidente Nazionale ACSI.

Crediamo che la lotta alla violenza di genere debba partire dai luoghi dove le fragilità sociali sono più evidenti e dove lo sport può diventare un presidio educativo fondamentale.

Lo sport insegna rispetto delle regole, autocontrollo, relazione con l’altro: valori essenziali per costruire una cultura che rifiuti la violenza in ogni sua forma.

Con questo progetto ACSI intende contribuire, insieme alle istituzioni e alle comunità locali, a un cambiamento culturale concreto, che parta dai giovani e dai territori».