Da Guarujá alle classifiche mondiali: intervista a MC Staff

A soli diciotto anni, MC Staff è già un fenomeno globale. Nato e cresciuto nella periferia di Guarujá, nello Stato di San Paolo, Patrick Barbosa ha trasformato il ritmo delle strade brasiliane in un linguaggio universale capace di attraversare confini, continenti e culture. In pochissimo tempo la sua musica ha raggiunto centinaia di milioni di ascolti e miliardi di visualizzazioni, portando il Phonk brasiliano al centro dell’attenzione globale, Italia compresa.