Coronavirus, nasce il nuovo gruppo Facebook #Tgcom24RipartiamoInsieme

Il coronavirus ha cambiato la vita di tutti. Ogni singolo aspetto del quotidiano, dal lavoro ai rapporti con la famiglia fino alla sfera sentimentale, ha risentito dell'isolamento sociale imposte per frenare i contagi da Covid-19. L’Italia, dopo quasi due mesi di lockdown totale, cerca di ripartire, ma le regole sulla Fase 2 non sempre sono chiare. Per questo motivo Tgcom24 ha creato un nuovo gruppo Facebook #Tgcom24RipartiamoInsieme dove condividere i vostri dubbi, i problemi, le domande a cui non riuscite a trovare risposta. Ma non solo: spazio alle storie, alle piccole felicità e alle gioie che avete vissuto durante questa emergenza (se ce ne sono state).