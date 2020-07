Coronavirus, l'opzione bonus vacanza rilancia il turismo in Sicilia dopo mesi difficili

In meno di due mesi 52.000 presenze e un fatturato pari a 7 milioni e mezzo di euro. La formula “Vacanze sicure” rilancia il turismo in Sicilia, confermando le previsioni di Aeroviaggi, primo gruppo alberghiero nel Mezzogiorno in Italia, che già a marzo aveva deciso la riapertura delle sue strutture. Una politica vincente quella della catena siciliana che, nelle sue 9 strutture in Sicilia e nelle 4 in Sardegna, ha adottato tutte le opportune misure di prevenzione e sicurezza in contrasto al Covid-19 per i clienti che vengono ospitati nei suoi resort e club.