Consegnati i Milano Golden Fashion Award 2025

Ideato e diretto da Graciela Sáez e condotto da Anthony Peth, il Milano Golden Fashion ha celebrato la moda sostenibile e inclusiva, valorizzando le differenze come elemento di ricchezza. L’edizione 2025 ha visto protagonisti designer italiani e internazionali che, attraverso l’uso di materiali riciclati e tecniche innovative, hanno raccontato una moda etica e consapevole, capace di abbattere barriere e promuovere pari opportunità.