Consegnati i Milano Golden Fashion Award 2025

L’ottava edizione del Milano Golden Fashion si e' appena conclusa a Milano nella prestigiosa cornice del CAM Garibaldi, grazie al sostegno del Comune di Milano e della Dott.ssa Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili. Questo evento ogni anno pone l’accento sul tema della violenza di genere, unendo sensibilizzazione e impegno sociale alla celebrazione della moda come strumento di valore umano e culturale.
© Ufficio stampa
Ideato e diretto da Graciela Sáez e condotto da Anthony Peth, il Milano Golden Fashion ha celebrato la moda sostenibile e inclusiva, valorizzando le differenze come elemento di ricchezza. L’edizione 2025 ha visto protagonisti designer italiani e internazionali che, attraverso l’uso di materiali riciclati e tecniche innovative, hanno raccontato una moda etica e consapevole, capace di abbattere barriere e promuovere pari opportunità.
Non solo Moda: durante la serata sono stati consegnati i Golden Fashion Awards a personalità che si sono distinte in Arte e Cultura, Imprenditoria, Attore, Cinema e TV, Difesa della Dignità Umana e Musica. Qualche nome: Adriano Formoso (Premio Musica), Arianna Dalla Zanna (Premio Imprenditoria), Fabrizio Silvestri (Premio Cinema e TV), Luca Filipponi (Premio Arte e Cultura, assente al ritiro dell’award perché avente in concomitanza in Umbria l’evento internazionale Spoleto Art Festival di cui è mente e guida).
Oltre ai Golden Fashion Awards, già tradizione consolidata dell’evento, hanno debuttato i Premi Arte & Moda, da un’idea di Graciela Sáez, che hanno celebrato personalità e istituzioni che, attraverso il loro impegno sociale e culturale, contribuiscono a rendere il mondo più inclusivo, creativo e ricco di bellezza.
Un ringraziamento particolare all’associazione Vivi Down, che con la sua presenza ha reso questa edizione un autentico simbolo di inclusione.
Il Milano Golden Fashion, oramai garanzia di qualità, si qualifica come un appuntamento dove dialogano moda, musica e impegno sociale in un’unica grande celebrazione.
La prossima edizione sara' nel 2026.
