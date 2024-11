Con MadeInAdd il vero volto della Smart Manufacturing in un nuovo modello d’impresa tutto italiano

All’interno di un vero e proprio ecosistema digitale, la piattaforma collaborativa di MadeInAdd offre una filiera smart fungendo da unico punto di accesso competente sul settore, in grado di mettere in collegamento l’esigenza del nuovo cliente con le aziende che possono soddisfare a pieno la sua domanda. “Con una filiera smart”, spiega Gerardo Di Filippo, CEO di Madeinadd, “il cliente finale sa di avere a disposizione sempre le macchine più aggiornate e le soluzioni ottimizzate per realizzare le sue idee in 3D. Le tecnologie sono infatti disponibili presso una serie di partner certificati e qualificati, che costituiscono un ecosistema formidabile, a cui il cliente finale accede. Un modello di business nato nato proprio per favorire una maggiore diffusione dell’additive manufacturing in Italia e un migliore utilizzo della supply chain additiva presente nel nostro Paese”.