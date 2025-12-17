Cinzia Bevilacqua, l’artista di Brescia che dipinge l’eterno

Il Natale rappresenta per me il periodo più bello dell’anno, ricco di magia. Amo dedicare molto tempo e condividerlo con gli amici e con la mia famiglia, ma è anche un momento di riflessione e di ricerca spirituale. Sono sempre in cammino, alla ricerca di senso e con un profondo desiderio di fede. Per il 2026, che oramai è alle porte, spero di avere sempre tanta energia, naturalmente salute, sogni senza fine e la speranza di riuscire a realizzarne qualcuno.