A Cernobbio l'ultima giornata del "Digital Innovation Forum - ComoLake 2025"

Si conclude oggi, 17 ottobre, presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como, il "Digital Innovation Forum - ComoLake 2025". Il forum è promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS e rappresenta una piattaforma di incontro tra istituzioni, operatori e mondo della ricerca su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione. L'ultima giornata è interamente dedicata alle startup innovative.
Tra le tavole rotonde dell'ultima giornata anche "IoT & Smart Systems" con Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, e Alessio Butti, sottosegretario di Stato all'Innovazione Tecnologica.
Ecco il link per seguire la diretta streaming: https://comolake.it/.