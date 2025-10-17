A Cernobbio l'ultima giornata del "Digital Innovation Forum - ComoLake 2025"

Si conclude oggi, 17 ottobre, presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como, il "Digital Innovation Forum - ComoLake 2025". Il forum è promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS e rappresenta una piattaforma di incontro tra istituzioni, operatori e mondo della ricerca su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione. L'ultima giornata è interamente dedicata alle startup innovative.