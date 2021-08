Carlo Rizzari presenta il concerto "I canti che hanno fatto l'Italia"

Carlo Rizzari, gradito ospite a "Popular" ci introduce così all'evento. "La musica storicamente ha avuto un ruolo importante", dice il Maestro Rizzari, "dal momento che è stata da sempre un'amica dell'uomo, soprattutto in momenti storici come l'unità d'Italia. Le Opere di quel periodo di Verdi o di altri grandi compositori, contribuirono a rafforzare lo spirito di fratellanza ed unione tra le persone, gettando le basi per la nascita dell'Italia. Nel Risorgimento, in particolare, la musica fu importante per l’insurrezione contro il dominio austro-ungarico. Più tardi, nella prima guerra mondiale, toccò ai cori militari ricoprire questo ruolo, in particolare quello degli alpini, i cui canti saranno presenti anche nel programma dell'evento all'Auditorium".

Dal punto di vista musicale è stato un lavoro imponente mettere insieme i brani in programma nel concerto...

Sì, i brani che proporremo nel corso della serata furono orchestrati dal compositore Raffaele Gervasio, già allievo di Ottorino Respighi e abbracciano oltre un secolo della nostra storia. La cosa avvincente è che si riesce a passare da pezzi classici dell’Opera, a canzoni popolari più "leggere", come "La Bella Gigogin", a brani che, attraverso i suoni, riescono a rievocare i rumori della guerra con l'ausilio delle Onde Martenot, che riproducono, ad esempio, i rumori di una bomba che cade. Ogni brano diventa una piccola drammaturgia. Il concerto di venerdì è stato pensato come una sorta di ripresa di uno spettacolo del 2011, per il momento è un "unicum", che proponiamo alla conclusione della nostra stagione musicale.

Solisti della serata saranno Roberta Mantegna (soprano) Maria Chiara Chizzoni (soprano), Anselmo Fabiani (tenore), Massimo Simeoli (baritono), Andrea D’Amelio (basso).