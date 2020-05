"Can can Covid Cabaret", il cartoon sul coronavirus

Un cartoon sul coronavirus: è "Can can Covid Cabaret" , realizzato da Maurizio Temporin (1988), regista, scrittore e artista italiano che si occupa principalmente di realismo fantastico e fantascienza. "'Can Can Covid Cabaret' è nato per gioco e per reclusione. Per persone che lavorano come me in ambito creativo (scrittura, regia, arte) la quarantena poteva condurci a uno stato depressivo e disoccupato oppure spronarci a fare qualcosa. Io qualcosa lo volevo fare, ma non si poteva girare niente - le produzioni in generale sono ancora tutte ferme - e l'animazione è l'unica forma di creazione video che non risentiva della situazione, e allora, mi sono detto, divertiamoci!", racconta Temporin.

"Come tutti - aggiunge - ascoltavo le notizie, cercavo di capirci qualcosa, ma riuscivo solo a vedere un teatrino di contraddizioni, un circo, un cabaret. Il video non ha messaggi, è solo un resoconto ironico delle mie percezioni, su teorie e fatti, su assurdità e probabilità. Per esempio quando vedevo le code ai supermercati non potevo che immaginarmi le persone come in fila a un parco giochi, o il combattimento al virus con l'amuchina come una micro guerra tra micro mondi extraterrestri".

"Se un messaggio c'è - conclude Temporin - è questo: non esiste un virus che uccida la creatività. Poi il resto è a libera interpretazione, ognuno ci vedrà quello che vuole vedere, un po' come ognuno ha voluto vedere la situazione nel mondo. Io intanto sto cercando di togliermi dalla testa la musichetta del can can che ho sentito ininterrottamente per 60 giorni mentre montavo..."