Beatrice Rana in concerto al Festival dei Due Mondi di Spoleto

Beatrice Rana ha eseguito composizioni di Chopin, Albeniz e Ravel, che come spiega la stessa pianista, graditissima ospite a “Popular”, hanno tra loro un importante trait d’union. "Hanno tutti e tre avuto a che fare con la città di Parigi, nel periodo a cavallo tra l’800 ed il ‘900 e sono stati influenzati dalla magia di questa città straordinaria. L’unico francese dei tre era Ravel, ma anche Chopin essendo polacco e Albeniz spagnolo, hanno portato la loro personalità nella capitale francese, ed hanno risentito a loro volta delle influenze della musica d’oltralpe. Tutti e tre mi hanno accompagnata fin dagli inizi della carriera e più volte ho avuto l’opportunità di eseguire loro composizioni", racconta Beatrice Rana.

Cosa ha rappresentato per lei suonare al Festival dei Due Mondi?

Per me è stata la prima volta al Festival di Spoleto, che anche dopo molti anni continua ad essere un punto di riferimento per la cultura italiana ed internazionale. Dopo i mesi del lock-down nessuno si attendeva un’estate così, è stata una grande emozione per me poter salire sul palco e presentarmi davanti ad un pubblico che mi ha accolto con calore e competenza.

Cosa significa per lei essere interprete?

E’ una continua ricerca del suono e dell’interpretazione, il nostro è un ruolo molto sfaccettato: da una parte chi esegue cerca di avere una grande trasparenza nei confronti del compositore, ma allo stesso tempo deve anche avere la capacità di interpretare e "filtrare" ciò che il compositore ha creato, attraverso la propria sensibilità. Per questo il confronto con il pubblico è per me importante, grazie ad un contatto diretto, chi assiste ai miei concerti mi stimola e mi spinge a dare sempre di più. La gente è fondamentale per la riuscita di una esecuzione e di una performance dal vivo. Il disco è anch’esso importante ma, a differenza del concerto, “ferma”, attraverso un supporto, un determinato momento.