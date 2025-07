Bari, antibiotico-resistenza, ecco la rivoluzione della diagnosi rapida per limitare le infezioni negli ospedali

Da Bari viene lanciata una rete nazionale per potenziare la diagnostica microbiologica per porre un freno all'antibiotico resistenza, un'emergenza che costa vite, allunga le degenze e aumenta i costi per il sistema sanitario. L'occasione è stato il convegno "Una rete per la lotta alle antimicrobico-resistenze" che si è tenuto nell'ambito del Forum Mediterraneo in Sanità.