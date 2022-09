Auguri Andrea Bocelli: ecco quando cantò "Miserere" in coppia con Zucchero a "Festivalbar"

Buon compleanno

Andrea Bocelli

Zucchero

ambasciatori della musica italiana nel mondo.

. Nato a Lajatico, in provincia di Pisa, il 22 settembre 1958, l'artista non vedente abbracciò interamente la carriera musicale dopo aver lasciato il lavoro come assistente in uno studio legale. Voce tenorile, la sua consacrazione nazionale avvenne nel 1993 grazie alla fortunata collaborazione conche in quell'anno stava preparando l'album "Miserere". Fu l'inizio di un'inarrestabile carriera che lo ha portato ad affermarsi anche all'estero come uno dei più apprezzati

L'omonimo brano, seppure interpretato in duetto con

Luciano Pavarotti

Festivalbar

Amadeus

Federica Panicucc

Claudio Cecchetto

Fiorello

, ai provini iniziali era stato inciso dal giovane Andrea Bocelli che seguirà Zucchero nel suo tour. Rivediamo l'interpretazione di "Miserere" sul palco di "" condotto nel 1993 dai con la collaborazione di