Arianna Dalla Zanna: empowerment femminile in ascesa

Arianna Dalla Zanna appartiene di diritto a quelle donne moderne che si fanno strada nel lavoro, con abnegazione e preparazione, e che rendono orgoglioso il mondo femminile. Arianna, insieme alla socia e sorella Roberta (che si occupa di contabilità nella comune azienda ereditata dal padre) formano un binomio vincente in un campo per lo più maschile. Arianna è Amministratore unico di WineCave srl, realtà leader ai confini con la Svizzera che si occupa di cantine climatizzate per vini, importando in esclusiva dalla Francia, e distribuendo in Italia, il più importante marchio del settore
© Ufficio stampa
Arianna rappresenta la idealtipica donna moderna, che sa quello che vuole e che ha lottato per stare dove sta. Il suo lavoro, che letteralmente ama, è quello di far comprendere al cliente quanto sia importante onorare la fatica del produttore di vino, e allo stesso tempo soddisfare le esigenze del cliente che vuole un prodotto performante, di design e unico. Lo scorso anno ha ricevuto come imprenditrice riconoscimenti importanti, come il premio etico “Fair Play for Life” per mano del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, associazione Benemerita del CONI, e quello allo Switzerland Literary Prize di Lugano per l'impatto culturale del suo empowerment femminile. Quest’anno le è stato assegnato il Milano Golden Fashion in collaborazione con le Pari Opportunità del Comune di Milano, ed altri riconoscimenti sono in arrivo a breve, ad inizio 2026. La incontriamo di passaggio a Roma, impegnata su un nuovo fronte di conoscenza, quello degli spumanti, da affiancare al core business principale.
Avendo ereditato e sviluppato l'azienda di famiglia, qual è stata la sua strategia principale per elevare WineCave Srl da solida realtà a leader esclusiva nella distribuzione italiana di un marchio prestigioso come EuroCave, leader nel settore di riferimento?
Credo che avere un approccio con prodotti di altissima qualità sia il modo per mantenere alto il nome della nostra azienda; inoltre, essere sempre costantemente informati, curiosi e cercare di lavorare sulle problematiche riscontrate per migliorarsi ogni giorno.
Lei ha riconoscimenti importanti per l'impatto culturale del suo empowerment femminile, che vanno oltre il puro successo commerciale. Come hanno influenzato la sua visione, in particolare nell'approccio al cliente e alla cultura aziendale?
Certamente rientrano in un percorso fatto di molti risultati e confermano l’impegno che ogni giorno cerchiamo di applicare nel nostro lavoro. Allo stesso tempo contribuiscono a rafforzare ulteriormente questa attenzione, spingendoci a migliorare continuamente e a puntare a un livello di qualità sempre più alto, che è l’ambizione che portiamo avanti quotidianamente.
Osservando il mercato degli armadi climatizzati per vino, quali sono i trend emergenti più significativi per il 2026, specialmente in termini di tecnologia, design e sostenibilità, e in che modo lei intenderà intercettarli? E come sta integrando la distribuzione esclusiva dello Champagne Paul Déthune in Italia, iniziata da quest’anno, con il core business di EuroCave?
Ci saranno delle novità per quello che riguarda EuroCave, che non saranno rese pubbliche prima di metà 2026 e saranno sicuramente molto interessanti; indubbiamente saranno di ulteriore supporto allo Champagne che importiamo, che sta iniziando ad avere successo ed è stato molto apprezzato finora da tutto coloro a cui l'abbiamo fatto conoscere: questo fa davvero molto piacere.
L'ambiente del vino e delle attrezzature tecniche è spesso descritto come a prevalenza maschile.
I tempi cambiano, oggi credo ci sia più parità e di conseguenza probabilmente anche meno distinzioni legate al sesso. Mi sento di dire che l'importante è avere costante informazione, approfondire gli argomenti, sia per se stessi che per la professione che si svolge, ed avere interesse verso qualsiasi argomento aiuti ad avere rapporti umani (sfortunatamente sempre più scarsi seppur essenziali).
Un nuovo anno e’ alle porte: quali sono i progetti di espansione o le nuove aree di business che come imprenditrice intende esplorare, mantenendo al contempo l'equilibrio tra l'innovazione tecnologica e la tradizione di conservazione che il marchio da lei sostenuto rappresenta?
Tanti progetti, come sempre. Intanto ci sarà la nuova collezione che siamo tutti curiosi di scoprire.