Arianna Dalla Zanna: empowerment femminile in ascesa

Arianna rappresenta la idealtipica donna moderna, che sa quello che vuole e che ha lottato per stare dove sta. Il suo lavoro, che letteralmente ama, è quello di far comprendere al cliente quanto sia importante onorare la fatica del produttore di vino, e allo stesso tempo soddisfare le esigenze del cliente che vuole un prodotto performante, di design e unico. Lo scorso anno ha ricevuto come imprenditrice riconoscimenti importanti, come il premio etico “Fair Play for Life” per mano del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, associazione Benemerita del CONI, e quello allo Switzerland Literary Prize di Lugano per l'impatto culturale del suo empowerment femminile. Quest’anno le è stato assegnato il Milano Golden Fashion in collaborazione con le Pari Opportunità del Comune di Milano, ed altri riconoscimenti sono in arrivo a breve, ad inizio 2026. La incontriamo di passaggio a Roma, impegnata su un nuovo fronte di conoscenza, quello degli spumanti, da affiancare al core business principale.