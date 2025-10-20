Annamaria Farricelli tra i vincitori del Premio internazionale Montefiore

Conclusa il 18 ottobre la serata finale del Premio Letterario Internazionale Montefiore, giunto alla XV edizione, organizzato dalla Associazione culturale Pegasus di Cattolica. Sul podio, tra i protagonisti assoluti, al terzo posto, la silloge poetica “Abyssum” di Annamaria Farricelli (Il Cuscino di Stelle), preceduta rispettivamente dal primo e secondo posto di Paolo Jorio con “La Sirena di Posillipo” (Rizzoli) e di Thea Rimini con “Personaggi Resistenti” (Treccani).
Emozionanti le parole della nota poetessa, anche scrittrice, dopo aver ricevuto il riconoscimento: "Partecipare a Montefiore Conca alla premiazione di questo contest internazionale è stato coinvolgente ed emozionante" - ha esordito. "Già il borgo si manifestava in tutta la sua bellezza e musicalità, con lo scricchiolio di castagne, del tappeto di foglie al calpestio dei passi, dei colori dolci e romantici autunnali. Il teatro Malatesta, che ha ospitato l' evento, accogliente e gioioso, ha visto alternarsi poeti e scrittori da ogni dove. Anche io, emozionatissima, ho potuto salire sul podio come terza classificata nella Sezione Silloge Edita con la mia opera 'ABYSSUM' ".
L'evento, magistralmente condotto dal Dott. Roberto Sarra, è riuscito a creare un' atmosfera familiare, con un livello culturale generale molto alto. "È stato bello confrontarmi con tanti amici, vecchi e nuovi. Un evento che ha lasciato un chiaro segno" - ha concluso la Farricelli.
Soddisfatti il sindaco Filippo Sica ed il vice sindaco Francesco Taini, che hanno accolto a braccia aperta gli Autori, provenienti dall'Italia e dall' estero, inserendoli amichevolmente nella conoscenza anche del borgo di Montefiore Conca, che rientra nell'incanto naturale della nostra bella Italia. Le pubblicazioni in carriera di Annamaria Farricelli sono numerose, come del resto i riconoscimenti letterari ricevuti nel nostro Paese. Vita privata difficile, la sua, con contesti familiari di dolore che sono durati anni. E poi, liberatoria, la scrittura come salvezza e missione. Ha un’ opera poetica caratterizzata da un viaggio introspettivo che esplora i livelli più profondi dell’anima, affrontando temi come i ricordi, le emozioni, le gioie, i dolori, le rinunce, ma anche il desiderio di rinascita e di speranza. Trasforma emozioni in parole, ed amalgama il tutto con una straordinaria sensibilità poetica. La sua opera è riconosciuta da molti addetti ai lavori come un punto di pregio nel panorama letterario contemporaneo.
