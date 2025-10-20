Annamaria Farricelli tra i vincitori del Premio internazionale Montefiore

Emozionanti le parole della nota poetessa, anche scrittrice, dopo aver ricevuto il riconoscimento: "Partecipare a Montefiore Conca alla premiazione di questo contest internazionale è stato coinvolgente ed emozionante" - ha esordito. "Già il borgo si manifestava in tutta la sua bellezza e musicalità, con lo scricchiolio di castagne, del tappeto di foglie al calpestio dei passi, dei colori dolci e romantici autunnali. Il teatro Malatesta, che ha ospitato l' evento, accogliente e gioioso, ha visto alternarsi poeti e scrittori da ogni dove. Anche io, emozionatissima, ho potuto salire sul podio come terza classificata nella Sezione Silloge Edita con la mia opera 'ABYSSUM' ".