Anna Maria Barbera al Teatro Manzoni di Monza con “Noi Nonostante Tutto”: una serata di arte e solidarietà

Il 5 dicembre 2025 alle ore 20:30 il Teatro Manzoni di Monza accoglierà “Noi Nonostante Tutto”, lo spettacolo di e con Anna Maria Barbera, amata interprete teatrale e popolare volto televisivo conosciuto dal pubblico come “Sconsolata”. Un appuntamento unico che unisce emozione, riflessione e impegno sociale, promosso da Manzoni16 – Spazio Eventi in collaborazione con ASI – Asso Style Image aps.