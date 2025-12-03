Anna Maria Barbera al Teatro Manzoni di Monza con “Noi Nonostante Tutto”: una serata di arte e solidarietà

Il 5 dicembre 2025 alle ore 20:30 il Teatro Manzoni di Monza accoglierà “Noi Nonostante Tutto”, lo spettacolo di e con Anna Maria Barbera, amata interprete teatrale e popolare volto televisivo conosciuto dal pubblico come “Sconsolata”. Un appuntamento unico che unisce emozione, riflessione e impegno sociale, promosso da Manzoni16 – Spazio Eventi in collaborazione con ASI – Asso Style Image aps.
© Ufficio stampa
L’evento nasce con una finalità benefica: l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione ASI a sostegno del progetto “IO Nonostante Tutto”.
Sul palco, Anna Maria Barbera porterà la sua inconfondibile sensibilità artistica, capace di trasformare le fragilità umane in forza e consapevolezza. Con ironia, poesia e profondità, l’attrice invita il pubblico a “ricordarsi di Noi”, anche nei momenti in cui la vita sembra allontanare luce e sostegno.
“Il compenso non sarà economico ma più prezioso – afferma Barbera – il riuscire con voi a riaccendere nei nostri cuori, raggiunti dalle gravità che ci spengono, quella luce di provenienza divina, capace di restituire alle nostre vicende una volontà reattiva alle cellule impazzite della realtà”.
Una riflessione che si fa appello universale alla guarigione, sia nelle sofferenze individuali, sia in quelle collettive che colpiscono comunità solo geograficamente lontane, ma parte dello stesso corpo umano.
Accompagnata dai suoi musicisti, Anna Maria Barbera offrirà una performance intensa, dedicata a chi attraversa momenti difficili, una serata che promette emozioni autentiche e la possibilità di contribuire concretamente a un progetto che mette al centro la persona e la resilienza.
Un’occasione, dunque, per vivere il teatro come luogo di bellezza e solidarietà: “noi, nonostante tutto”.