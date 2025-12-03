Andato in scena il premio internazionale Oscar Wilde

Tanti i premiati di assoluto rilievo di questa edizione, come quello della contessa ungherese Erika Emma Fodre, figura di spessore internazionale e vicina al Premio Nobel per la Letteratura 2025,

László Krasznahorkai, di cui è amica e assidua frequentatrice. O quello di un protagonista del mondo della cultura come il regista, attore e comunicatore Gaetano Gennai, oggi direttore della Comunicazione della Regione Toscana e professionista di comprovata fiducia del presidente Eugenio Giani, recentemente rieletto. E poi giornalisti come Filippo Golia (Rai), Matteo Cotellessa (Mediaset) e Lisa Bernardini (Odg Lazio ed Associazione Stampa Estera in Italia), oppure nomi noti come quello del fotografo e regista Massimiliano Salvioni o degli artisti Eugenia Serafini, Silvio Natali, Stefano De Majo, Angelo Sagnelli.

La sezione dedicata alla letteratura edita, riservata esclusivamente ai candidati selezionati da critici ed editori, ha schierato una platea numerosa e variegata di finalisti e premiati, ognuno segnalato per specifiche categorie e motivazioni. Impossibile citare,infatti, tutti i protagonisti che si sono avvicendati nel corso di una giornata meravigliosa, trascorsa all'insegna della cultura e dell'arte.