Alps Blockchain annuncia il rebranding in Alps

“Questo rebranding riflette ciò che Alps è diventata,” ha dichiarato Francesco Buffa, CEO e Co-Founder di Alps. “Non siamo più soltanto un’azienda blockchain: siamo un’azienda infrastrutturale. Progettiamo, costruiamo e gestiamo data center ad alta efficienza energetica partendo da zero, trasformando l’energia in potenza computazionale che alimenta l’economia digitale.”